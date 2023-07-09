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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأربعاء.. عرض فيلم "Enchanted" بمركز الثقافة السينمائية

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم
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يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، الأربعاء المقبل ١٢ يوليو، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الأجنبي “Enchanted”   الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

وهو ‏ فيلم رومانسي كوميدي من إنتاج أفلام والت ديزني  عرض لأول مرة في  2007 في مهرجان لندن للأفلام، قبل أن يتم إصداره في صالات العرض الأمريكية وفي 21 نوفمبر 2007، ترشح الفيلم لثلاث جوائز في مهرجان  الأوسكار.  

تدور الأحداث حول  أميرة القصص الخيالية (جيزيل) ذات الصوت العذب الجميل، التي يتم إرسالها إلي عالمنا من قبل الملكة الشريرة، ولكن بعد فترة وجيزة من وصول الأميرة إلي الأرض تبدأ في تغيير رأيها عن الحياة والحب، وذلك بعد لقاء المحامي الوسيم (باتريك ديمبسي) الذي يساعدها علي البقاء على قيد الحياة. 

الفيلم إﺧﺮاﺝ: كيفين ليما وتأليف بيل كيلي  تمثيل إيمي آدمز  باتريك ديمبسي  جيمس مارسدن  تيموثي سبال  ايدينا مينزيل  ريتشيل كوفي.

جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الاربعاء الموافق ١٢ يوليو  في تمام الساعة ٧ مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.

مركز الثقافة السينمائية للمركز القومي للسينما المونتيرة منار حسني Enchanted