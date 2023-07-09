الأمم المتحدة تدين غارة جوية أسفرت عن مقتل 22 سودانيا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الغارة الجوية على مدينة أم درمان السودانية يوم السبت والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

ووفقا للموقع الرسمي للامم المتحدة،قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان صدر في ذلك اليوم إن جوتيريش قدم تعازيه لأسر الضحايا وأعرب عن أمله في الشفاء العاجل للعشرات المصابين.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنافسة له معارك منذ منتصف أبريل. وقتل مئات الأشخاص ونزح قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة.

وقال حق إن الأمين العام شعر بالذهول من التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء دارفور.

كما أعرب أنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف:"هناك تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وهو أمر خطير ومقلق".

وتابع أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال يشعر بقلق عميق من أن الحرب المستمرة بين الجانبين دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية واسعة النطاق، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وكرر السيد جوتيريش دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.

وكما حث الطرفين على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين والسماح بالعمل الإنساني.

وفي الوقت ذاته تواصل الأمم المتحدة الضغط من أجل توحيد الجهود الدولية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وترحب بالمشاركة القوية لكتلة شرق إفريقيا الإيجاد.