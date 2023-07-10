اليوم العالمي للقطط| المصريون أول من استأنسوها

من لا يحب قطة صغيرة؟، يمكن أن تكون القطط الصغيرة من أكثر المخلوقات التي يحبها البشر ويتعلقون بها بفضل تصرفاتهم اللطيفة ويوافق اليوم 10 يوليو اليوم العالمي للقطط فما قصة الاحتفال بهذا اليوم.

بحسب ما ذكر موقع daysoftheyear فوفقًا للسجلات الحديثة، يُعتقد أن القطط قد تم تدجينها منذ ما يقرب من 10000 عام - أو ربما أكثر من ذلك فهم رفيق قديم للبشر.

وفي بعض الثقافات القديمة، مثل مصر القديمة كانت القطط محبوبين جدًا لدرجة أنهم غالبًا ما دُفنوا مع بشرهم حتى يمكن لم شملهم في الحياة الآخرة. في بعض الأحيان، عندما تموت قطة أو قطة، تحزن الأسرة البشرية على الخسارة بحلق حواجبهم للإشارة إلى حزنهم.

وفي العصر الحديث، تستمر القطط والقطط في جلب البهجة والبهجة للأفراد والعائلات ومحبي القطط من جميع الأعمار! مع فرائها الناعم وآذانهم الصغيرة المدببة، فلا عجب أن يقع الناس في حبهم. حتى عندما يكبرون ويتصرفون قليلًا كما لو كانوا يحكمون العالم، فإنهم لا يزالون أعضاءً محبوبين ومُحبَّبين في الأسرة.

على الرغم من أن بعض الناس قد يقولون إن الكلاب هي "أفضل صديق للإنسان"، إلا أن البعض الآخر قد يجادل بأن القطط والقطط تتنافس على هذا اللقب! وهذا جزء من سبب الاحتفال باليوم العالمي للقطط!

كولين بيج، محب للحيوانات الأليفة، وكاتب ومؤلف متخصص في سلوك الحيوانات، أسس اليوم العالمي للقطط في عام 2012. والغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي بمحنة القطط والقطط التي تحتاج إلى الإنقاذ كل عام. يحب العديد من النشطاء استخدام هذا اليوم لجمع الأموال للمنظمات الخيرية التي تساعد القطط والقطط، وخاصة أولئك الذين يقومون بتعقيم القطط وتخصيبها، مما يساعد على تقليل عددهم والتأكد من أن العالم ليس لديه قطط أكثر مما يمكنه الاعتناء به.!