صبحي: نسعى لزيادة موارد الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، بمجموعة عمل لبحث آليات تطوير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فوزه بالمنصب رسميا خلال الفترة الماضية ولمدة أربع سنوات قادمة تنتهى فى ٢٠٢٧.

تطرق الاجتماع إلى بحث الاستعدادات الخاصة بمشاركة الاتحاد فى دورة الالعاب العالمية الجامعية التى تقام بمدينة تشينجدو بالصين خلال الفترة من ٢٧ يوليو الجاري إلى ٨ أغسطس المقبل، والمقرر عقد اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي علي هامشها.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحاد المالية وذلك من خلال الحصول على جميع الحقوق فى التسويق لبطولات الاتحاد ، وأيضا من خلال البحث عن مجموعة من الرعاة لزيادة موارد وايرادات الاتحاد الافريقي للجامعات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

كما بحث وزير الرياضة بعض الأمور الخاصة باستعدادات الاتحاد الافريقي للجامعات للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين على تأسيسه والتى تتوافق مع احتفال الاتحاد المصري للجامعات بالذكرى الخميس أيضا على تأسيسه.

كان الدكتور أشرف صبحي حصل دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ويعد أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

حضر الاجتماع عمر بلبع مستشار الوزير للشئون الاقتصادية والمشروعات، والاستاذ محي معروف رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار الرياضي بوزارة الرياضة، والاستاذ مصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور عصام سراج الدين رئيس الوحدة الاقتصادية بوزارة الرياضة ، والدكتور احمد فاروق أستاذ الإدارة الرياضية جامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات .