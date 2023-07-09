نشرة الحوادث| جريمة طمع الأشقاء في الميراث بالوراق.. المشدد 5 سنوات لمالك محل هتك عرض طفل

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم الأحد، وكان منها: ضبط المتهين بقتل شقيقهما بسبب الميراث بالوراق، الهيروين يحول بائع خضار إلى جثة ملقاة في القمامة بمصر القديمة، وإصابة 12 عاملا نتيجة استنشاق غاز سام داخل شركة بالشيخ زايد .. وإليكم التفاصيل.

ضبط المتهين بقتل شقيقهما بسبب الميراث بالوراق

https://www.albawabhnews.com/4836460

نهاية الإدمان.. الهيروين يحول بائع خضار إلى جثة ملقاة في القمامة بمصر القديمة

https://www.albawabhnews.com/4836431

إصابة 12 عاملا نتيجة استنشاق غاز سام داخل شركة بالشيخ زايد

https://www.albawabhnews.com/4836443

تجديد حبس متهم بقتل جاره بسبب خلافات بدار السلام

https://www.albawabhnews.com/4836426

صوره عاريًا.. المشدد 5 سنوات لصاحب محل هتك عرض طفل بمدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4836588

الإدارية العليا تقضي برفض طعن عودة مرتضى منصور وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك

https://www.albawabhnews.com/4836341