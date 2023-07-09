نشرة الحوادث| جريمة طمع الأشقاء في الميراث بالوراق.. المشدد 5 سنوات لمالك محل هتك عرض طفل

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم الأحد، وكان منها: ضبط المتهين بقتل شقيقهما بسبب الميراث بالوراق، الهيروين يحول بائع خضار إلى جثة ملقاة في القمامة بمصر القديمة، وإصابة 12 عاملا نتيجة استنشاق غاز سام داخل شركة بالشيخ زايد .. وإليكم التفاصيل.
ضبط المتهين بقتل شقيقهما بسبب الميراث بالوراق
https://www.albawabhnews.com/4836460
نهاية الإدمان.. الهيروين يحول بائع خضار إلى جثة ملقاة في القمامة بمصر القديمة
https://www.albawabhnews.com/4836431
إصابة 12 عاملا نتيجة استنشاق غاز سام داخل شركة بالشيخ زايد
https://www.albawabhnews.com/4836443
تجديد حبس متهم بقتل جاره بسبب خلافات بدار السلام
https://www.albawabhnews.com/4836426
صوره عاريًا.. المشدد 5 سنوات لصاحب محل هتك عرض طفل بمدينة نصر
https://www.albawabhnews.com/4836588
الإدارية العليا تقضي برفض طعن عودة مرتضى منصور وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك
https://www.albawabhnews.com/4836341