اتصالات النواب: المصرية للاتصالات كيان وطني استراتيجي وركن مهم في منظومة التحول الرقمي

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدور الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدًا بأنها كيان وطني استراتيجي في تقديم خدمات الاتصالات وركن مهم في منظومة التحول الرقمي التي تستهدفها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف “بدوي” خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة القادمة، أن هناك طفرة كبيرة في تقديم خدمات الاتصالات استفاد بها المواطن المصري من خلال خدمات المحمول والانترنت الثابت والتليفون الأرضي، وشهدت معدلات توصيل جميع الخدمات الي أقاصي المحافظات والاقاليم بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ارتفاع كبير، لخدمه اهالينا في جميع المحافظات.

وأوضح أن الشركة الوطنية للاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات ترجمت خطط القيادة السياسية في دعم منظومة التحول الرقمي من خلال دعم البنية التحتية لكافة الجهات الحكومية سواء المؤسسات الحكومية والمؤسسات الطبية وغيرها من الوزارات والجهات المختلفة.

ولفت بدوي إلى أن الأرقام التي تحققت في سبيل تنفيذ خطط التحول الرقمي، أو خطط توصيل جميع الخدمات الي جميع القري والنجوع، برهنت بشكل كبير الي الجهد المبذول من قبل المسؤولين في المصرية للاتصالات ومنها المستهدف هذا العام بإنشاء 600 محطة محمول ليصل الإجمالي الشبكات الي 3500 محطة.

وأشاد رئيس اتصالات النواب بمدى استجابة المصرية للاتصالات لطلبات وشكاوى النواب الخاصة بضعف خدمات الانترنت الثابت، وضعف شبكات المحمول وغيرها من الطلبات التي استجابت لها الشركة الوطنية لخدمة أهالينا في جميع القري والنجوع والمراكز بكل المحافظات.