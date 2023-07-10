تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الكبرى / العظمى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 35 24

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

السويس 35 23

العريش 32 24

رفح 32 25

رأس سدر 35 24

نخل 36 20

كاترين 34 17

الطور 34 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 23

مطروح 30 24

السلوم 32 20