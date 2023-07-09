الزمالك يستعيد ثلاثي المنتخب الأوليمبي قبل مباراة الأهلي

يستعيد فريق الزمالك، ثلاثي المنتخب الأوليمبي، حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، في مباراة الأهلي المقبلة بالدوري، وذلك بعد غيابهم عن مباريات الزمالك الأخيرة نظرا لتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا بالمغرب.

ومن المقرر أن ينتظم ثلاثي المنتخب الأوليمبي في تدريب الزمالك بعد غد الثلاثاء وذلك استعدادا للقاء الأهلي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.