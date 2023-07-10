اليوم.. بيراميدز يواجه سيراميكا في الدوري الممتاز

يواجه بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فريق سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار مواجهات الجولة 33 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحذر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه من مواجهة فريق سيراميكا اليوم في ظل الوضع الصعب للأخير بجدول الدوري وسعيه لتحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط الذي يطارده.

وتعد مواجهة سيراميكا كليوباترا صعبة للغاية لفريق بيراميدز حيث يتنافس عدد من الأندية للهروب من الهبوط وهو ما اكده باتشيكو للاعبيه لاسيما مع رغبته تحقيق الفوز لملاحقة الأهلي على القمة.

مع العلم أن أي نتيجة غير فوز فريق بيراميدز علي نظيرة سيراميكا، يعلن رسميا فوز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة وحقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 مباريات وهزم في 4 لقاءات وله 50 هدف وعليه 20 هدف.

ويقع فريق سيراميكا المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفًا واستقبلت شباكهم 30.