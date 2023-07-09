نجل الفنان عبدالمنعم مدبولي: والدي عشق الغناء وكان يقلد الباعة الجائلين

قال أحمد عبدالمنعم مدبولي، نجل الفنان عبد المنعم مدبولي، إنَّ والده كان يهوى الغناء ويحب أن يغني لنفسه ويستمع لكبار مطربي الزمن الجميل، مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، خاصةً الأخير الذي كان غاويًا بشدة الاستماع لأغنياته.

وأضاف نجل الفنان الراحل خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية جاسمين طه زكي، بمناسبة الاحتفاء بذكرى والده، أنَّ الفنان عبدالمنعم مدبولي كان "بيمشي في الشارع يغني ويقلد أصوات الباعة الجائلين، طول عمره بيحب يغني وهو قاعد وحده"، مردفًا: "بدأ حكاية الغناء بتقليد الباعة الجائلين الذين كانوا يضيفون نغمة على النداء المخصص للبضاعة التي يبيعونها أو سلعة".

وتابع نجل عبد المنعم مدبولي، "كوني نجل فنان شهير خدمني وأشقائي وأضرنا في الوقت ذاته، الكثيرون رغبوا في التقرب إلينا، كما كانت العين علينا في أي عمل نقوم به، مضيفًا: "مكناش عارفين نتشاقى أو نعيش حياتنا كأطفال، خاصة عشنا بمنطقة مصر الجديدة وقتها والناس كلها كانت عارفة بعضها.

واستكمل: "ماما كانت بتعرف بأي حاجة نعملها وكانت تتابع معانا التربية أكتر من بابا.. كنا تحت الميكروسكوب".