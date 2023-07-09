وزير الصحة: 5 ملايين مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة خلال 15 يوما

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية.

وأكد “عبدالغفار” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تهدف لقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية.

وأضاف أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة.

ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

واستطرد وزير الصحة والسكان، أنه يتم تكثيف التواجد في الأماكن الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة حتى الآن.

وأردف أنه يتم عرض تقارير أسبوعية على الرئيس السيسي للوقوف على معدلات الإنجاز في مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أن الدولة المصرية لا تبخل عن المبادرات الصحية.

وفي حالات الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة إنهم يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أي تكاليف إضافية.

واستطرد: نعمل من أجل نكون وزارة للأصحاء وليس للمرضى من خلال مواجهة كل الأمراض التي يعاني منها المواطنين، حتى يتم بعد ذلك الاهتمام بصحة الإنسان.

وشدد على أن هناك نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك تنسيق من أجل توفير البنك المركزي الاعتمادات الدولارية اللازمة للمستلزمات الدوائية والطبية.

وأكد أن هناك مشكلة في معرفة المادة الفعالة للدواء من قبل المواطنين، بمعنى أن بعض المرضى يرفضون الحصول على أدوية بديلة حال نقص النوع الذي وجه به الطبيب المعالج رغم أن لهما نفس المادة الفعالة.

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن كل جنيه يتم إنفاقه على المبادرات الصحية حاليا يوفر 15 جنيها حال تفاقم الأمراض التي تصيب المواطنين.

