إيران تنتقد قرار واشنطن منح أوكرانيا ذخائر عنقودية

انتقدت إيران القرار الصادر من الإدارة الأمريكية بمنح أوكرانيا ذخائر عنقودية في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، ولإيقاف تمدد روسيا على الأراضي الأوكرانية.

قال ناصر كنعاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن رغبة واشنطن في دعم أوكرانيا وتسليم كييف ذخائر عنقودية يؤكد رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تعقيد المشهد السياسي في أوكرانيا.

وتابع أن قرار واشنطن يعد أبرز مثال على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المزعزعة للأمن والاستقرار العالمي والإقليمي، لافتًا إلى أن أمريكا تعمل على تصدير أسلحتها من أجل إثارة الأزمات والاستمرار في القتل والتدمير.