ضبط أمين شرطة مفصول بحوزته 42 طربة حشيش في الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط أمين شرطة مفصول بحوزته 43 طربة من مخدر الحشيش داخل سيارة بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية بقصد الإتجار.

كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب،رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات بقيام "أحمد.أ.ا"، 52 عامًا ، أمين شرطة مفصول- ولايعمل ومقيم بقرية البهو فريك مركز أجا، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملاءه.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقيادة العقيد عمر عبدالمتعال والرائد محمد سنجاب، وضبط المتحري عنه حال قيادته السيارة رقم (د ص ي 6197) ببندر أجا وبحوزته 42 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وقدرة 570 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة للتنقل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11000/2023 جنايات مركز أجا، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.