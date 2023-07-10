من أجل تفادي الهبوط.. «المحلة» يبحث عن انتصار هام أمام «البنك»

يستضيف نادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد نظيرة البنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو، اليوم الإثنين، على استاد المحلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل غزل المحلة المباراة بحثا عن تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي من أجل تفادي الهبوط لدوري المحترفين والبقاء داخل الدوري الممتاز، بينما يدخل البنك الأهلي برغبة كبيرة هو الآخر في حصد الثلاث نقاط بسبب موقف الفريق في جدول الترتيب.

وتُعد مباراة البنك الأهلى الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة خالد عيد الذى تم تعيينه خلفًا للمدرب رضا شحاتة ويعاونه كل من: طارق غيده مدرب عام ومحمد العتراوي مدرب مساعد وأشرف شيحة مدرب مساعد وعماد عثمان مدرب مساعد وعبد الرؤوف عيد مدرب حراس مرمى وخالد كساب منسق عام.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز المركز الحادي عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة جمعهم من 32 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي آخرها الخسارة أمام نظيره الأهلي بثلاث أهداف مقابل لا شيء.