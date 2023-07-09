"التنسيقية" تنظم المعسكر الأول لتطوير مهارات الأعضاء

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المعسكر الأول للجنة التنظيم بالتنسيقية، واحتوى برنامج المعسكر على محاضرة تثقيفية وجلسة نقاشية ومجموعة من الأنشطة الكشفية.

وبدأت أحداث اليوم بمحاضرة عن المهارات التنظيمية وأهمية التواصل الفعال بين الأعضاء، ثم مجموعة من الأنشطة الذهنية والبدنية التي ترسخ لمفهوم العمل الجماعي وصقل مهارات العمل ضمن الفريق وإدارة الوقت والأزمات، والانتهاء بنقاش مفتوح لكافة المشاركين بالمعسكر.

وقامت اللجنة المنظمة بتكريم عدد 5 أعضاء على دورهم خلال الفترة الماضية، متمنية لهم النجاح والتوفيق.

شارك في المعسكر أعضاء لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار عمل اللجنة لتطوير مهارات الأعضاء التنظيمية وخلق اتصال فعال ومباشر بين الأعضاء.