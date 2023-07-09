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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

غدا.. طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 35

طقس حار
طقس حار
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

القاهرة 35 25
العاصمة الادارية 35 24
6 اكتوبر 36 24
بنها 35 24
دمنهور 35 23
وادى النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 32 24
بورسعيد 32 25
السويس 35 23
العريش 32 24
رفح 32 25
رأس سدر 35 24
نخل 36 20
كاترين 34 17
الطور 34 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 39 29
الاسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 29 23
مطروح 30 24
السلوم 32 20 

الارصاد طقس حار درجات الحرارة