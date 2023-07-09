ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفد طبي دولي يصل إلى غزة لإجراء جراحات طبية متخصصة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل وفد طبي دولي من الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية (باما)، مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، لإجراء جراحات طبية متخصصة.

ويضم الوفد الدولي عشرة أطباء من تخصصات مختلفة، لإجراء تدخلات طبية وتقديم استشارات وإجراء عمليات جراحية في عدة مستشفيات، حيث يختص أعضاؤه بعلاج أمراض السرطان، والكبد، والبنكرياس، والمسالك البولية للأطفال، وجراحة القلب المفتوح، والجراحة العامة، والمناظير، والأوعية الدموية، وجراحة النساء والولادة.

ويتوزع أعضاء الوفد، وهو الثامن الذي ترسله مؤسسة "باما" إلى القطاع خلال السنوات الماضية، على ثلاثة مستشفيات هي: الشفاء بمدينة غزة، والصداقة التركي جنوب مدينة غزة، ومستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويترأس الوفد الدكتور يوسف خلفة، رئيس مؤسسة "باما"، الذي سيُجري المزيد من اللقاءات مع الكوادر الطبية والصحية في القطاع، إضافة إلى جولة ميدانية على العديد من المستشفيات والمرافق الصحية، للاطلاع على الأوضاع الصحية في قطاع غزة.

وتهدف مؤسسة "باما" من إرسال البعثات الطبية الدورية إلى قطاع غزة، إلى تحسين القطاع الصحي ومساعدة الطواقم الطبية في تقديم الخدمات الطبية للمواطن.

إجراء عمليات جراحية الأوعية الدموية المسالك البولية جراحة القلب المفتوح الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية