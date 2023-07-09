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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. انطلاق مبادرة القراءة والحفاظ على الثقافة ببورسعيد

انطلاق مبادرة القراءة
انطلاق مبادرة القراءة والحفاظ على الثقافة في بورسعيد
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شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق مبادرة "القراءة والحفاظ على الثقافة" بمسجد بورفؤاد الكبير.

وبدأت أولى فعاليات المبادرة بمحاضرة جمعت الشيخ أشرف داود، إمام مسجد بورفؤاد الكبير، والدكتور سامح درويش، الشاعر الكبير بالمكتبة الإسلامية، حول أهمية القراءة واللغة العربية وآثارها في بناء الشخصية القويمة، بمشاركة العشرات من الأطفال من رواد المسجد وأبناء مدينة بورفؤاد.

جاء ذلك في إطار العديد من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المسجد للأعمار المختلفة خاصة الأطفال، وفي مقدمتها أعمال التحفيظ والتوعية لأبناء المسجد، وتكريم المتميزين ماديًا وعينيًا لبث روح المنافسة والإتقان.

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