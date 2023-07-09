"اختلفوا علي قضية".. محام ينهي حياة شخص بـ5 طعنات في القليوبية

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية على جثة شخص مقتول بمنطقة الصافوري بشبين القناطر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة محاميا، وجرى إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالعثور على جثة شخص مقتولا عند منطقة طريق الصافوري بدائرة المركز وبه عدة طعنات نافذة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد.

وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة محام يبلغ من العمر 37 عاما، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الاخر وأصيب المحامي بطعنة وجرى التحفظ عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة، مبررا أنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفضه للمرافعة في قضية تخص المجني عليه، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.