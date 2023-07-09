استمرار حملات الإزالة على المباني بدون ترخيص بحى الريسة بالعريش

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مجلس مدينة العريش تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس يرافقه مدير الإشغالات والعلاقات العامة والتغيرات المكانية، وذلك للمرور بمنطقة خدمات حي الريسة بمدينة العريش في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمباني والمخالفات بدون موافقة الجهة المختصة.

أسفر المرور بعد معاينة المتغيرات المكانية بالاجهزة تبين وجود عدد مخالفتين مبانى بدون ترخيص وذلك بالمخالفة لقانون المباني وتمت الإزالة لهم في وجود رئيس منطقة خدمات حي الريسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفتين.

ويهيب رئيس المدينة المواطنين بعدم الاقدام علي المباني أو استكمال مباني إلا في وجود رخصة مباني ساريه والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب أستكمال مباني مصحوب بصورة رخصة مباني سارية.