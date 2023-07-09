بطلة العالم للكرة الشاطئية تشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

يستضيف مهرجان العلمين الجديدة بطلة العالم البرازيلية في لعبة كرة القدم الشاطئية “وتيك بول نتاليا غيتلر”، خلال زيارتها الأولى لمصر، والتي تأتي ضمن فعاليات الحدث الرياضي الضخم الذي يستضيف تلك اللعبة في الفترة ما بين 13- 15 يوليو.



تتضمن زيارة نتاليا غيتلر لمصر المشاركة في الحدث الرياضي الكبير من خلال إقامة مباريات للتيك بول على مدار يومين متتاليين، لتقوم غيتلر بمواجهة الفائز النهائي في تلك المباريات، وذلك بحضور مشاهير الرياضة، ومن بينهم بطلة العالم في التيك بول مايا أوميتشفيتش، التي تزور مصر أيضًا لأول مرة.

كما يتضمن الحدث أيضًا عدد من الفعاليات الرياضية الأخرى خلال نفس الفترة بمشاركة نخبة من مشاهير ونجوم الرياضة وكرة القدم المصريين، منهم محمد زيدان، أحمد حسن، حسام غالي، سيد معوض، محمد ناجي جدو، محمد فضل، أمير توفيق، وليد سليمان، محمد هاني، عمر جابر، ومحمود فتح الله.

