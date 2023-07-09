ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطلة العالم للكرة الشاطئية تشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

نتاليا غيتلر
نتاليا غيتلر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستضيف مهرجان العلمين الجديدة بطلة العالم البرازيلية في لعبة كرة القدم الشاطئية “وتيك بول نتاليا غيتلر”، خلال زيارتها الأولى لمصر، والتي تأتي ضمن فعاليات الحدث الرياضي الضخم الذي يستضيف تلك اللعبة في الفترة ما بين 13- 15 يوليو.

تتضمن زيارة نتاليا غيتلر لمصر المشاركة في الحدث الرياضي الكبير من خلال إقامة مباريات للتيك بول على مدار يومين متتاليين، لتقوم غيتلر بمواجهة الفائز النهائي في تلك المباريات، وذلك بحضور مشاهير الرياضة، ومن بينهم بطلة العالم في التيك بول مايا أوميتشفيتش، التي تزور مصر أيضًا لأول مرة. 

كما يتضمن الحدث أيضًا عدد من الفعاليات الرياضية الأخرى خلال نفس الفترة بمشاركة نخبة من مشاهير ونجوم الرياضة وكرة القدم المصريين، منهم محمد زيدان، أحمد حسن، حسام غالي، سيد معوض، محمد ناجي جدو، محمد فضل، أمير توفيق، وليد سليمان، محمد هاني، عمر جابر، ومحمود فتح الله. 
 

بطلة العالم البرازيلية في لعبة كرة القدم الشاطئية وتيك بول نتاليا غيتلر