الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا ويمدد توقيف آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينى من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ومددت توقيف آخرين.

وقالت مصادر محلية في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أبو سبيتان بعد اقتحام البلدة، كما داهمت مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال مددت توقيف الشابين المقدسيين محمد وأسامة فاخوري حتى الخميس المقبل، كما مددت توقيف الفتى المقدسي محمد طحان حتى الـ9 من أكتوبر المقبل، وكذلك مددت توقيف المقدسي إسماعيل الحلواني حتى الـ23 من الشهر الحالي.