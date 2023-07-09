أيمن أشرف ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي.. وتأجيل توقيع العقود لهذا السبب

أنهى أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتفاقه مع نادي البنك الأهلي للإنضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرج أيمن أشرف صاحب الـ32 عاما من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولم يشارك في اي مباراة طوال الموسم الحالي، كما ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وتم الاستقرار على عدم التجديد وابلاغ اللاعب بالرحيل.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن أيمن اشرف توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي البنك الاهلي في الايام الماضية ولكن تم تأجيل توقيع العقود والاعلان عن الصفقة رسميا لحين تأكد بقاء الفريق في الدوري الممتاز بنهاية المباريات المتبقية.

وأضاف المصدر أن أيمن أشرف كان يمتلك عددا من العروض في الدوري أبرزها من طلائع الجيش وفاركو وسيراميكا كليوباترا بالاضافة لعرض من نادي زد الوافد الجديد، ولكن اللاعب فضل الانتقال إلى البنك الأهلي.

ولعب أيمن أشرف 215 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل 5 أهداف وصنع 4، كما خاض عدد من التجارب المحلية سواء على سبيل الاعارة أو البيع النهائي أبرزها تليفونات بني سويف وسموحة قبل أن يعود للنادي الأهلي في موسم 2017 - 2018 .

وتوج أيمن أشرف مع الاهلى بـ15 بطولة بواقع خمسة ألقاب للدوري بجانب دوري الابطال الافريقى ثلاثة مرات وكأس السوبر الافريقى مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى ثلاثة مرات بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.