إدارة المشروعات البيئية

الأحد 09/يوليو/2023 - 06:05 م

إن ادارة المشروعات البيئية هي مشروعات ترتكز حول الاستثمار في البيئة، والحفاظ علي مواردها، وتحقيق الاستدامة، واستغلال القدرات البشرية من أجل النهوض بالبيئة، وتقديم خدمة بيئية اوسلعة تخدم الجمهور.

إن المشروع البيئي يستلزم إدارة جيدة، وفهم عميق ومرجعية جيدة للمفاهيم البيئية، والحفاظ علي البيئة كأساس للضمير الانساني، وترسيخ فكرة العمل المجتمعي،من اجل تحقيق الاستدامة، ومثل هذه المشروعات الخاصة بادراة المشروعات، والزراعة والتشجير، وتقديم الخدمات البيئية، وفهم ايضا طبيعة البيئة الت يقام عليها المشروع مثل البيئة الساحلية والبيئة الزراعية أوالبيئة الصحراوية.

ولاسيما العمل علي إنشاء مشروع بيئى يستلزم دراسة المشروع بطريقة دقيقة، ومفصلة من أجل الحصول علي أفضل النتائج، حيث امها تشمل علي دراسة الموقع الخاص بالمشروع، أما اذا المشروع هيقام في منطقة سكنية أومنطقة بعيدة عن السكان اوبالقرب من الأماكن التي توجد في أماكن وسائل المواصلات، من أجل تسهيل عملية التسويق، وايضا يشمل علي خطة تسويقية التي يتشمل علي تشريح مفصل لشرائح المجتمع، وعمل خطة تتناسب مع الطبيعة الجغرافية، والطبيعة الأجتماعية، والحالة المادية وغيرها.

وأيضا يمكن أن يشمل علي الهيكل الإداري للمشروع والتدريبات التي تؤهل العاملين لسوق العمل، وهي تسمي بالدراسة الفنية، وعمل خطة مالية تشمل علي دراسة الأصول الثابتة، والأرباح المتوقعة، وحساب الأرباح الت يحصل عليها من اجل تحديد مدي نجاح المشروع البيئي، لكن الاهم هوالاستثمار في الجانب البشري، وحسن استغلال القدرات، واستغلال الطاقات البشرية، والعمل علي زيادة المؤهلات البشرية، والعمل علي ترسيخ قيمة العنل بذكاء لا بجهد، وحب العمل، ووضع اطر للتعامل بين الرؤساء والمرؤسين وحب الحفاظ علي البيئة لانها مسئولية قبل أن تكون مهنة لأن الإنسان خليفة الله في الأرض ومسئوليته عن مجتمعه نابعة من الضمير الانساني.