مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تتوجه غدًا إلى أديس أبابا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فاي ستتوجه غدًا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت الوزارة في إحاطة إعلامية وفقا لما أورده الموقع الرسمي، أن فاي من المقرر أن تتواصل مع القادة الأفارقة بما في ذلك كبار ممثلي الحكومات في المنطقة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) ومفوضية الاتحاد الإفريقي كما ستلتقي بمدنيين سودانيين ملتزمين بإنهاء الصراع واستعادة الحكم الديمقراطي في السودان.

ووفقا للخارجية الأمريكية، فإن رسالة الشركاء الأفارقة والدوليين لأطراف هذا الصراع تظل واضحة، "فلا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع".

ودعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال على الفور والعودة إلى الثكنات؛ التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ؛ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وكررت الخارجية الأمريكية نداءها لدول المنطقة لمنع أي تدخل خارجي ودعم عسكري لن يؤدي إلا إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده.

وأضافت"نحن ندعم الشعب السوداني وهو يعمل في مجموعات واسعة النطاق لاستئناف الانتقال السياسي المتعثر لتحقيق الحرية والسلام والعدالة في السودان".