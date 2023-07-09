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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال التطوير بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة.. صور

أعمال تركيب بلاط
أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع كفر الشيخ
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على استمرار تنفيذ أعمال التجميل والتطوير بالمراكز والأحياء، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الرصف بالانترلوك بمدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار الرصف بالانترلوك بمراكز ومدن قلين والرياض والبرلس وسيدي غازي وفوه"، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها، وتحويل هذه المناطق من شوارع ترابية إلى شوارع مرصوفة وبلاط الانترلوك وتحقيق السيولة المرورية، وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين. 

وأكد “نور الدين” على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض أعمال الرصف بالأنترلوك بعدد من الشوارع، كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينةفوه، أعمال الرصف بالانترلوك، بالشوارع التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية، لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك بعد رفع كافة المخلفات والمعوقات من أجل التمهيد.

كما تابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال الرصف بالانترلوك بعدد من شوارع المدينة، كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الرصف بالانترلوك بعدد من شوارع مدينة فوه الاثرية.

كما تابع اللواء خالد محمد كشك، أعمال تركيب الانترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس ووضع طبقة الخرسانة العادية وبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة.

أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع كفر الشيخ

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استراتيجية التنمية المستدامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ