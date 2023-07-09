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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار النمسا: 80 بالمائة من المهاجرين يأتون إلينا عبر المجر

المهاجرين
المهاجرين
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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن المهاجرين غير الشرعيين لا يقيمون في المجر لكن ٨٠ بالمائة يأتون إلى النمسا عبر المجر.
وأضاف نيهمر في تصريحات له اليوم الأحد أن النمسا لديها ١٠٩ آلاف طلب لجوء والمجر لديها ٤٥ ألف طلب لجوء.
وقال نيهمر إن القمة الأخيرة بشأن الهجرة مع المجر وصربيا كانت ناجحة رغم توجيه انتقاد إلى الاتحاد الأوروبي بسبب سياسة اللجوء.
وأضاف المستشار أن المجر هي المكان الوحيد الخالي من المهاجرين في أوروبا وهذا يرجع إلى العوائق القانونية والمادية أمام الهجرة كما يوجد سياج على الحدود. 
واعتبر نيهمر أن التعاون مع المجر يتيح إيقاف معظم تدفقات الهجرة ولن يسمح لهم بالقدوم إلى النمسا كمهاجرين.

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