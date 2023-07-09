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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة غدا

اشرف نصار
اشرف نصار
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اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا  للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة  الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد غزل المحلة في تمام الثامنة والنصف مساء .

جاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي
محمد أبو جبل _ أحمد صبحي.

خط الدفاع..
  أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أحمد ياسين _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو.

خط الوسط..
محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ محمود قاعود .

خط الهجوم ..
 باسم مرسي _ كريم بامبو _ أسامة فيصل.

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