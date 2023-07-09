نجم الأهلي يقترب.. نادي زد يواصل تدعيم صفوفه استعدادًا للدوري الممتاز

واصلت إدارة نادي زد تدعيم صفوف الفريق بعد الصعود لدوري الأَضواء، وشهدت الساعات القليلة الماضية محاولات من الإدارة لضم نجم دفاع النادي الأهلي أيمن اشرف، في صفقة انتقال مجاني ، مستفيدًا من عدم تجديد عقد اللاعب مع ناديه ، لكن ذلك يعتمد على رغبة اللاعب وشروط عقده المالية، لكي يرتدي قميص Z الموسم المقبل.

خرج أيمن أشرف من حسابات مدرب الأهلي مارسيل كولر منذ بداية الموسم الحالي ورفض منحه فرصة بخلاف زملائه الآخرين في الفريق الأحمر ، كما رفض تمديد عقده مع الأهلي ، لعدم حاجته لجهوده على المدى القريب.

صعد فريق Z لدوري الأضواء بعد تغلبه على السكة الحديد 3-1 في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية وصعد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه ، حيث حل في صدارة دوري الدرجة الثانية برصيد 65 نقطة.

لعب الفريق مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة وقرر مواصلة اللعب على نفس الملعب في أول ظهور له في دوري الأضواء والمجد.