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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب شباب الطائرة يفوز على المكسيك 3-1 في بطولة العالم بالبحرين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجح  منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة  تحت 21 سنة في تحقيق أول انتصار للفراعنة في بطولة العالم المقامة حاليا بالبحرين.

حقق المنتخب الوطنى للشباب الفوز على نظيره  المكسيكي 3-1 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين.

شهدت المباراة سيطرة للمنتخب المصرى وأنهى الشوط  الاول لصالحه بنتيجة 25- 13.

كما حافظ على تقدمه وانهى الشوط الثاني لصالحه ايضا بنتيجة 25- 20.

بينما عاد المكسيك للقاء وفاز بالشوط الثالث بنتيجة 25 – 17..

وعاد منتخب الفراعنة للانتصارات وفاز في  الشوط الرابع  بنتيجة 25- 15.

وبعد فوز منتخب البرازيل على إيطاليا 3-1 أصبح ترتيب فرق المجموعة كما يلي:

منتخب البرازيل في الصدارة برصيد 6 نقاط يليه المنتخب البرازيلي برصيد 4 نقاط ومنتخب مصر  برصيد نقطتين وأخيرا المكسيك دون نقاط.

وأسفرت  مباريات الفترة الصباحية عن فوز بلجيكا على بلغاريا، والبرازيل على إيطاليا.

البرازيل للمنتخب المصرى أول انتصار للفراعن بطولة العالم المقامة حاليا بالبحرين مصر للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة