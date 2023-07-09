فوز طالب بهندسة القاهرة في مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادى الجديد

هنئ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالب عبد الرحمن هاني عبد الله بكلية الهندسة لفوزه فى مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد والتى تم الإعلان عنها من خلال محافظة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد، حيث فاز بالجائزة من بين 299 متسابقا متقدما للمسابقة، وتمت التصفية على مرحلتين انتهت باختيار اللوجو الفائز من جانب اللجنة، وسيتم استخدام هذا اللوجو من أجل التعبير عن العلامة الجماعية لمنتجات التمور والنخيل التى تتميز بها محافظة الوادى الجديد.

وأشاد “الخشت” بالمشاركة المُشرفة للطالب عبد الرحمن هاني في مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة والفوز بمراكز متقدمة.

وتعد هذه المسابقة ضمن تعاون محافظة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي والابتكار وجامعة جنوب الوادي ومركز بحوث الصحراء مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية - واحة الخارجة- والممول من صندوق البيئة العالمية.