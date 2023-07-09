مهرجان الإسكندرية يحتفل بمئوية الفنان الراحل محمود مرسي

يحتفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خلال دورته التاسعة والثلاثين بمئوية الفنان الكبير محمود مرسي وذك تكريماً لمسيرته الفنية الكبيرة.

الفنان الراحل محمود مرسي من مواليد عام ١٩٢٣ وقدم علي مدار مشواره الفني العديد من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية، ومن أهمها (السمان والخريف ، شيء من الخوف، الليلة الأخيرة، حد السيف).

من المقرر أن يصدر المهرجان كتاباً عن مسيرة الفنان الراحل يقوم بإعداده الناقد د. وليد سيف وسيتسلم درع التكريم نجله د. علاء محمود مرسي .

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشرف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .