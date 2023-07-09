تعرف على فوائد العلاج بـ"سم النحل"

يعد عسل النحل من المواد الغذائية الطبيعية المعروف فوائدها للصحة وعلاج الكثير من الأمراض، وعرف مؤخرا ايضا سم النحل لفوائده في العلاج وهو عبارة عن المادة التي تتركها النحلة عندما تلسع شخصًا ما، ويتميز بالعديد من الخصائص الطبية بدءًا من تقليل الالتهابات في أجزاء الجسم المختلفة إلى علاح بعض الأمراض المزمنة.

وسم النحل هو عبارة عن سائل حمضي عديم اللون يفرزها النحل من خلال لسع الأشخاص.

ويحتوي سم النحل على مركبات مضادة للالتهابات بما في ذلك الإنزيمات والسكريات والمعادن والأحماض الأمينية، كما يحتوي على مركب الميليتين والذي يتكون من 26 حمضًا أمينيًا ويشتمل على حوالي 50 % من الوزن الجاف للسم، كما له تأثيرات مضادة للفيروسات والبكتريا ومضادة للسرطان ومع ذلك فمركب الميليتين هو المسؤول الأساسي عن الألم المصاحب للسعات النحل.

كما يحتوي إيضا سم النحل على البيبتيدات الأبامين والأدولابين وعلى الرغم من أنها تعمل كسموم فقد أثبتت الدراسات أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، كما يحتوي سم النحل على إنزيم فسفوليباز A2 وهو من مسببات الحساسية الرئيسية التي تسبب الالتهابات وتلف الخلايا ومع ذلك وفقًا لبعض الأبحاث قد يكون للإنزيم تأثيرات مضادة للالتهابات.

يستخدم سم النحل في العلاج على الرغم من أن العلاج بسم النحل قد شهد مؤخرًا زيادة في شعبيته فقد تم استخدامه في ممارسات الطب التقليدي منذ آلاف السنين.

تمت إضافته إلى منتجات مثل المستخلصات والمكملات الغذائية والمرطبات والسيروم ويمكن إعطاء حقن سم النحل من قبل متخصصين في الرعاية الصحية، كما يتم استخدامه في الوخز بالإبر الحية للنحل أو علاج لسعات النحل وهي طريقة علاجية يتم وضع النحل الحي على الجلد وتركه ليلدغك.



فوائد سم النحل

1- مضاد للالتهابات

يتميز سم النحل بخصائصه القوية المضادة للالتهابات التي تساعد على الحد من الالتهابات بالجسم وذلك بسبب أحتوائه على مركب الميلتين الذي يثبط مسارات الالتهابات ويقلل من علامات الالتهاب مثل الانترلوكين 1 بيتا.

2- يقلل من أعراض التهابات المفاصل

أثبتت الدراسات أن التأثيرات المضادة للالتهابات، أن سم النحل مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي وهي حالة التهابية مؤلمة تؤثر على مفاصل الجسم، حيث يقلل سم النحل من الألم والالتهابات والتورم المصاحبين لحالة التهاب المفاصل الروماتيدي.

3- الحفاظ على صحة الجلد

بدأت العديد من شركات العناية بالبشرة بإضافة سم النحل إلى منتجاتها مثل السيروم والمرطبات، حيث أنه يعزز من صحة الجلد بعدة طرق عن طريق تقليل الالتهابات وبفضل خصائصه المضادة للبكتريا، فهو يحارب البكتريا التي قد تسبب مشاكل البشرة كحب الشباب، كما أنه يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وذلك لأنه يحسن من مستويات الكولاجين في الجلد مما يساعد على زيادة مرونة الجلد وإصلاح الخلايا التالفة.

4- تحفيز الجهاز المناعي

لسم النحل آثار مفيدة على الخلايا المناعية التي تتوسط الاستجابات التحسسية والالتهابية فقد يساعد العلاج به في التقليل من أعراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء والتهاب الدماع والنخاع والتهاب المفاصل الروماتيدي عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز الاستجابة المناعية.

كما أثبتت بعض الدراسات الأخرى أن العلاج بسم النحل قد يساعد أيضًا في علاج حالات الحساسية مثل الربو، ويعتقد بعض العلماء أنه يزيد من إنتاج الخلايا التائية المنظمة والتي تمنع الاستجابة لمسببات الحساسية وتقلل من الالتهابات في الجسم.

5- الأمراض العصبية

تشير بعض الأبحاث أن العلاج بسم النحل قد يساعد في التقليل من الأعراض المتعلقة بالأمراض الغصبية مثل مرض الشلل الرعاش.

6- تقليل الشعور بالألم

أثبتت الدراسات أن الوخز بالإبر بسم النحل جنبًا إلى جنب مع الأدوية التقليدية ويقلل بشكل كبير من الألم خاصة آلام أسفل الظهر المزمنة.

7- يحارب مرض لايم

سم النحل والميليتين قد يكون لهما تأثير مضاد للميكروبات Borrelia burgdorferi وهي البكتريا التي تسبب الإصابة بمرض لايم ولكن لا زال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث والدراسات.



-الآثار الجانبية للعلاج بسم النحل:

الشعور بالألم

التورم

احمرار الجلد

كما يمكن أن يتسبب العلاج بسم النحل في حدوث آثار جانبية خطيرة أو حتى الموت لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة من خلال التسبب في الحساسية المفرطة وهي عبارة عن رد فعل تحسسي يهدد الحياة وقد يجعل التنفس صعبًا.