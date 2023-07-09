الثانوية العامة 2023.. الطلاب: امتحان علم النفس جاء في مستوى الطالب المتوسط

أنهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأحد، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، لمدة ساعتين، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية لمدة 3 ساعات، وعبرت طالبات الثانوية العامة عن ارتياحهن لسهولة الامتحان.

وقالت مجموعة من الطالبات بإحدى لجان الجيزة، شعبة أدبي، لـ"البوابة نيوز"، إن امتحان علم النفس جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنه عوض صعوبة امتحان التاريخ.

الجدير بالذكر أن امتحان مادة (علم النفس والاجتماع) مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.. ومدة الامتحان 3 ساعات.

وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.