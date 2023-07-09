القمة 126.. الأهلي لا يعرف الهزيمة أمام الزمالك في شهر يوليو بالدوري

تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة 126 للدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز في ظل الإثارة والندية بين القطبين على مدار تاريخ مواجهات القمة في كل المسابقات، خاصة في بطولة الدوري الممتاز.



يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس المقبل في القمة 126 بالدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة، وتفصله نقطتين لحصد لقب الدوري، ومن الممكن أن يدخل مباراة القمة، متوجا بالبطولة حال خسارة أو تعادل بيراميدز أمام سيراميكا غدا الاثنين، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.



التقى الأهلي مع الزمالك في 246 مباراة بجميع البطولات، فاز المارد الأحمر في 108 مباريات مقابل 58 انتصارا للفارس الأبيض وتعادل الفريقين في 80 مباراة.



ستكون مباراة الأهلي مع الزمالك في الدوري الممتاز رقم 126 بعدما التقي القطبان في 125 مباراة، فاز الأهلي بـ48 مباراة مقابل 27 للزمالك وحسم التعادل نتيجة 50 مباراة.



يمتلك الشياطين الحمر أفضلية كبيرة في شهر يوليو خلال مواجهات الزمالك في كل البطولات، حيث تقابل القطبان 13 مرة في شهر يوليو، حقق فيها الزمالك فوزًا وحيدًا، وكان في نهائي كأس مصر الموسم الماضي، فيما فاز الأهلي في 8 مباريات، وتعادلا الفريقين في 4 مباريات.



تاريح مباريات الأهلي والزمالك في شهر يوليو

13 يوليو 1984

الأهلي 2-2 الزمالك في الدوري.

أهداف الزمالك: نصر إبراهيم، إيمانويل كوارشي.

أهداف الأهلي: خالد جاد الله، علاء ميهوب.



4 يوليو 1997

الأهلي 3-1 الزمالك في الدوري.

سجل للأهلي: هادي خشبة :هدفين: من ركلتي جزاء، حسام حسن.

سجل للزمالك: أحمد الكاس.



17 يوليو 2000

الأهلي 0-0 الزمالك في الدوري



2 يوليو 2007

الأهلي 4-3 الزمالك في نهائي كأس مصر.

سجل للأهلي: عماد متعب، محمد أبو تريكة، أسامة حسني “هدفين”

سجل للزمالك: عمرو زكي، شيكابالا، جمال حمزة.



20 يوليو 2008

الأهلي 2-1 الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل للأهلي: فلافيو وأحمد حسن.

سجل للزمالك: جمال حمزة.



27 يوليو 2008

الأهلي 2-0 الزمالك في السوبر المصري.

سجل للأهلي: أحمد حسن، معتز إينو.



22 يوليو 2012

الأهلي 1-0 الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل للأهلي: محمد أبو تريكة.



24 يوليو 2013

الأهلي 1-1 الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل للأهلي: محمد أبو تريكة من ركلة جزاء.

سجل للزمالك: أحمد جعفر.



21 يوليو 2015

الأهلي 2-0 الزمالك في الدوري.

سجل للأهلي: مؤمن زكريا “هدفين”.



9 يوليو 2016

الأهلي 0-0 الزمالك في الدوري.



17 يوليو 2017

الأهلي 2-0 الزمالك في الدوري.

سجل للأهلي: وليد سليمان، جونيور أجايي.



28 يوليو 2017

الأهلي 1-0 الزمالك في الدوري.

سجل للأهلي: علي معلول.



21 يوليو 2022

الزمالك 2-1 الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل للزمالك: زيزو وإمام عاشور

سجل للأهلي: حسام حسن