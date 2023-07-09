السيرة الذاتية للمستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض والأعلى للقضاء الجديد

أدى المستشار حسنى حسن عبد اللطيف اليمين القانونية، اليوم الأحد، أمام الرئيس السيسي رئيسًا لمحكمة النقض المصرية خلفًا للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته في.٢٠٢٣/٦/٣٠

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين عبد اللطيف رئيسًا لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملًا بنص المادة ١٨٥ من الدستور المصري.

ويعد عبد اللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية، وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م، ولديه باع طويل في العمل القضائي، حيث بدأ حياته القضائية وكيلًا للنائب العام في عام ۱۹۷۸م وعلي مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية بالنيابة العامة.

وعين عبد اللطيف قاضيًا بالمحاكم الإبتدائية منذ ١٩٨٦م وتم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلي أن عين قاضيًا بها في عام ۱۹۹۹م وأصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض منذ عام ٢٠٠١م.

وخلال عمله بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، فضلًا عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا وبذلك ينضم عبد اللطيف إلى عضوية المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من:

المستشار/ حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا لمحكمة النقض.

المستشار/ حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من:

- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق.

- المستشار/ عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

- المستشار/ محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وقد أعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.