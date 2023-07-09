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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تراجع قطاع التصنيع في بريطانيا لأدنى مستوى في 6 أشهر

ارشيفية
ارشيفية
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تراجع قطاع التصنيع في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر مع استمرار المنتجين في مواجهة طلب ضعيف في الداخل والخارج، وفق مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع البريطاني.

ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، عن المؤشر، انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات المصنعة بأكبر معدل منذ 2016.

وسجّل استطلاع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع قراءة بلغت 46.5 نقطة في شهر يونيو الماضي بانخفاض عن 47.1 نقطة في مايو.

ووفق الصحيفة، يُظهر الاستطلاع قراءة سلبية منذ 11 شهرًا على التوالي، مع تعمق الانكماش الذي يواجه قطاع التصنيع.

وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه لم يعد يتوقع أن يقع الاقتصاد البريطاني في ركود هذا العام، حيث قام بتحديث التوقعات التي نشرت الشهر الماضي، لكنه حذر من أن التوقعات لا تزال ضعيفة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023، بعد أن كان يتوقع انكماشه بنسبة 0.3 في توقعاته السابقة في أبريل، لكن هذه التوقعات تعتبر أضعف من أي اقتصاد رئيسي.

الاقتصاد البريطاني الداخل والخارج المملكة المتحدة إندبندنت تكاليف الإنتاج