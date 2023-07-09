الخزانة الأمريكية ترى تقدما في العلاقات مع الصين وتتوقع المزيد من التواصل

اختتمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، زيارة استمرت أربعة أيام إلى الصين، وأكدت أن الاجتماعات الثانية التي عقدتها مع مسؤولين صينيين كبار كانت "مباشرة" و"مثمرة" وساعدت في تحقيق الاستقرار لعلاقات يشوبها التوتر غالبا.

وقالت يلين، قبل مغادرتها في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة والصين ما زالتا على خلاف بشأن عدد من القضايا لكنها عبرت عن ثقتها في أن زيارتها عززت الجهود الأميركية "لوضع العلاقات الأمريكية الصينية على أسس أكثر رسوخا"، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية.

وقالت في المؤتمر الذي عقدته بالسفارة الأميركية في بكين: "هناك خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين"، مستشهدة بمخاوف واشنطن بخصوص ما وصفتها بأنها "ممارسات اقتصادية غير عادلة" والإجراءات العقابية الأخيرة ضد شركات أميركية.

وأضافت: "لكن الرئيس جو بايدن وأنا لا نرى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين من منظور صراع القوى العظمى، نعتقد أن العالم كبير بما يكفي لازدهار بلدينا".