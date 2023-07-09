فرنسا ترفض رفع "المركزي الأوروبي" معدل التضخم المستهدف

عارض محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو جالو اقتراحا من بعض خبراء الاقتصاد الفرنسيين برفع المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للتضخم والبالغ حاليا اثنين بالمئة.

وقال فيلروي، وهو أيضا عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، إن رفع أسعار الفائدة قربها من أعلى مستوى وإنهم سيبقون عليها مرتفعة لمدة طويلة بما يكفي ليظهر أثرها في كل الجوانب الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة “إكس أون بروفانس” بجنوب فرنسا أن الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف بحلول عام 2025.

ويدعو أوليفييه بلانشار، كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي، منذ فترة طويلة إلى رفع التضخم المستهدف عن اثنين بالمئة الذي حددته معظم البنوك المركزية الكبرى ، مبررا ذلك بأن زيادة المرونة التي ستقدمها تلك الخطوة ستفوق التكلفة.

كما دعا الخبير الاقتصادي الفرنسي المخضرم باتريك أرتوس إلى رفع التضخم المستهدف خلال المؤتمر أمس السبت.