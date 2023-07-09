ننشر السيرة الذاتية للمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض

أدى صباح اليوم المستشار حسنى حسن عبد اللطيف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية رئيساً لمحكمة النقض المصرية، خلفا للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهوريا بتعيين عبد اللطيف رئيساً لمحكمةالنقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملاً بنص المادة ١٨٥ من الدستور المصري .

ويعد عبد اللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٧٧م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي ، حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ۱۹۷۸م وعلى مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية بالنيابة العامة.

وعين عبد اللطيف قاضيا بالمحاكم الابتدائية منذ ۱۹۸٦م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلى أن عين قاضياً بها في عام ۱۹۹۹م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام ٢٠٠١ م . وخلال عملة بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني المحكمة النقض .

فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا وبذلك ينضم عبد اللطيف إلى عضوية المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها و ترقيتهم و تأديبهم.