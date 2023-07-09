ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عمرو بسيوني قائما بتسيير أعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

عمرو بسيوني رئيس
عمرو بسيوني رئيس قصور الثقافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنهاء ندب الفنان هشام عطوة كقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعيينه مستشارًا لوزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، على أن يتولى عمرو بسيوني، رئيس الشئون المالية بالهيئة، تسيير أعمال الهيئة ماليًّا وإداريًّا، لحين اختيار رئيسا جديدا للهيئة.

وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أكد عمر بسيوني على صحة هذا وإصدار قرار بتسيير أعماله كرئيس للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، قد جددت الثقة في المخرج هشام عطوة، بمنصب  رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مطلع ابريل الماضي وهو المنصب الذى تقلده لمدة عام كامل.

هشام عطوة قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيوني الدكتورة نيفين الكيلاني