عمرو بسيوني قائما بتسيير أعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنهاء ندب الفنان هشام عطوة كقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعيينه مستشارًا لوزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، على أن يتولى عمرو بسيوني، رئيس الشئون المالية بالهيئة، تسيير أعمال الهيئة ماليًّا وإداريًّا، لحين اختيار رئيسا جديدا للهيئة.

وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أكد عمر بسيوني على صحة هذا وإصدار قرار بتسيير أعماله كرئيس للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، قد جددت الثقة في المخرج هشام عطوة، بمنصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مطلع ابريل الماضي وهو المنصب الذى تقلده لمدة عام كامل.