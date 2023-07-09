ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين تدين اعتداءات وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 
وذكرت الوزارة- في بيان صحفي اليوم- أن هجمات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة (ج)، ترتقي لمستوى جرائم حرب وضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. 
وأضافت أن "الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المعروف بتطرفه وفاشيته وعنصريته، يتبنى جرائم منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية، ويطلق يد هذه الميليشيات لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في إطار الضم التدريجي للضفة". 
وأضافت أن الهجمات اليومية للمستوطنين تأتي نتيجة مباشرة لتصريحات ومواقف أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم خاصة الدعوات التحريضية للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن جفير، إضافة إلى الدعم والإسناد والحماية التي توفرها مؤسسة الاحتلال العسكرية لتلك الميليشيات، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وعمليات إطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين. 
وأكدت الوزارة أن "تهاون المجتمع الدولي تجاه دماء الفلسطينيين وسرقة أرضهم واستباحتها وترويع الأطفال والنساء وكبار السن، يشجع دولة الاحتلال على إعطاء منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية العاملة في الضفة الغربية المزيد من رخص القتل والتخريب وإحراق المزروعات والمنازل وتكثيف هجماتها ضد البلدات الفلسطينية". 
وجددت الخارجية الفلسطينية مُطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة لوضع منظمات الاستيطان التي ترتكب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، كما طالبت بموقف دولي حازم يجبر دولة الاحتلال على تفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها قبل فوات الآوان. 

فلسطين المستوطنين الفلسطينيين المواطنين الفلسطينيين الضفة الغربية