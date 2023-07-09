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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تأجيل مهرجان السينما العربية إلى سبتمبر المقبل

مهرجان السينما العربية
مهرجان السينما العربية
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أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ عن تأجيل دورة المهرجان التي كان مقررا لها منتصف شهر يوليو الجاري. 

وقالت إدارة مهرجان السينما العربية أن التأجيل سيكون لأسابيع قليلة وسيعلن عن الموعد الجديد المقرر له سبتمبر المقبل .

ويأتي التأجيل بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لضمان توفير أفضل الظروف والموارد اللازمة لدعم المهرجان وتوسيع فعالياته وللخروج بدورته الاولى  بأفضل صورة ممكنة وبما يليق بمكانة مدينة السلام شرم الشيخ عربيا وعالميا.مع الوضع في الحسبان تزامن دورته مع فعاليات مهرجان العلمين الجديد بكل ما يحمله من أهداف وطنية نبيلة. 

وستصدر إدارة المهرجان بيانات لاحقة بشأن الترتيبات القادمة للمهرجان، كما بدأت في التواصل مع ضيوف المهرجان من نجوم وصناع أفلام وإعلاميين ونقاد لارسال الدعوات بالموعد الجديد .

مهرجان السينما العربية شرم الشيخ جنوب سيناء