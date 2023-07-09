كريم عبد العزيز يقترب من تحقيق ١٠٠ مليون إيرادات سينمائية للمرة الثالثة فى تاريخه

إقترب الفنان كريم عبد العزيز من تحقيق إيرادت تصل لرقم ١٠٠ مليون جنيه، لفيلمه "بيت الروبى" المعروض حالياً فى دور العرض السينمائى، وذلك بعد أن تجاوز بإيراداته رقم ال ٨٠ مليون جنيه بعد أيام من عرضه .

ونشرت الشركة المنتجة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بيان أعلنت فيه عن تجاوز إيرادات فيلم "بيت الروبى" ٨٠ مليون داخل مصر، بعد عرضه بثلاث أسابيع فقط.

وكتبت الشركة فى منشور لها "للمرة الثالثة في تاريخه يقترب النجم كريم عبد العزيز من كسر حاجز إيرادات الـ ١٠٠ مليون داخل مصر بفيلمه "بيت الروبي"، حيث وصلت إيرادات الفيلم في ٣ اسابيع فقط إلى ما يزيد عن ٨٠ مليون جنيه" .

وتابعت "النجم الكبير سبق له كسر هذا الرقم بفيلمين من انتاج سينرجي هما "الفيل الازرق ٢" و "كيره والجن"، ليصبح اول نجم يدخل نادي المائة مليون بثلاثة أفلام.

الفيلم يعرض بالتزامن في أمريكا وكندا وأوروبا واستراليا، وقد تم تمديد عرضه لأسبوعين إضافيين في دور السينما العالمية بعد الإقبال الجماهيري الكبير، وذلك بعد الحفاوة التي قوبل بها في الدول العربية على مدار الأسابيع الماضية" .

يتصدر فيلم "بيت الروبى" إيرادات شباك التذاكر داخل مصر حتى الآن فى سباق أفلام عيد الأضحى السينمائى، الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد، والإخراج بيتر ميمى.

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