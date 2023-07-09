مطار مرسى علم يستقبل 22 رحلة من 4 بلاد أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 22 رحلة طيران دولية أوروبية، يتم تسهيل الإجراءات لمن على متنها من سياح ونقلهم الى مقر اقامتهم فى مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.



وتبين من كشوف رحلات اليوم الأحد أنه من المقرر أن يستقبل المطار 22 رحلة بينها 5 رحلات من إيطاليا، 4 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، 5 رحلات من التشيك، 3 رحلات من بولندا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من سويسرا، وأخرى من فرنسا.



يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الأسبوع الجارى، بداية من أمس السبت، وحتى الجمعة المقبل 132 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والامنية على السياح فور وصولهم إلى أرض المهبط.



وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية أن الرحلات التشيكية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع المقبل، وأن أغلب الرحلات الوافدة تصل من 11 دولة أوروبية بينها التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية.