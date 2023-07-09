الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إحباط هجوم شنته قوات كييف، والقضاء على أكثر من 600 جندي، وتدمير مستودعات للأسلحة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجمات على محاور دونيتسك، وجنوب دونيستك، وكراسنو - ليمان، وتمكنت القوات الروسية من التصدي لها وإحباطها جميعا.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في هذه المحاور تجاوزت 200 عنصر من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب، كما تم تدمير 4 دبابات وعدد من الآليات والمعدات العسكرية غربية الصنع.

كذلك أحبطت القوات الروسية محاولات القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات استطلاع وتخريب وتمكنت من القضاء على 80 جنديا، وتدمير آليات عسكرية ومدافع ذاتية الحركة.

وفي محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة و8 عربات ونظام مدفعي أمريكي الصنع.

ووجه سلاح الطيران والمدفعية ضربات دقيقة لتجمعات القوات الأوكرانية ومستودعات للأسلحة خلال اليوم الماضي في منطقة زابوروجيه.

وأسقطت الدفاعت الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة.