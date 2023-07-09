بسبب ارتفاع الأمواج.. رئاسة مدينة جمصة تحذر المصطافين من النزول إلى البحر

حذرت رئاسة مدينة جمصه بمحافظة الدقهلية فى بيان له اليوم اأحد المصطافين من النزول إلى مياه البحر حتى غدا الاثنين وذلك بسبب ارتفاع الأمواج .

وجاء فى بيان رئاسة المدينة " تهيب رئاسة مدينة جمصة بجميع المواطنين والزائرين أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج إلى حوالي 3 متر، وهياج البحر وعدم صلاحية البحر للسباحة أو ممارسة أي أنشطة مائية.

وأضاف البيان " بناء على توجيهات هيئة الأرصاد الجوية بداية من السبت الموافق 8/7/2023 وحتى يوم الاثنين القادم 10/7/2023، نهيب بالسادة المواطنين عدم نزول البحر في هذه الفترة حرصا على سلامتكم، حفظكم الله من كل سوء ".