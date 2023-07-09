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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب ارتفاع الأمواج.. رئاسة مدينة جمصة تحذر المصطافين من النزول إلى البحر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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حذرت رئاسة مدينة جمصه بمحافظة الدقهلية فى بيان له اليوم اأحد  المصطافين من النزول إلى مياه البحر حتى غدا الاثنين وذلك بسبب ارتفاع الأمواج .

وجاء فى بيان رئاسة المدينة " تهيب رئاسة مدينة جمصة بجميع المواطنين والزائرين أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج إلى حوالي 3 متر، وهياج البحر وعدم صلاحية البحر للسباحة أو ممارسة أي أنشطة مائية.

وأضاف البيان " بناء على توجيهات هيئة الأرصاد الجوية بداية من السبت الموافق 8/7/2023 وحتى يوم الاثنين القادم 10/7/2023، نهيب بالسادة المواطنين عدم نزول البحر في هذه الفترة حرصا على سلامتكم، حفظكم الله من كل سوء ".

ارتفاع الأمواج الدقهلية هيئة الأرصاد الجوية مدينة جمصه مياه البحر