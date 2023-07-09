ندوات توعوية للسيدات المترددات على الوحدة الصحية بالحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، على دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم ، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع مديريتي الصحة والأوقاف بتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات المترددات علي الوحدة الصحية بقرية الملكيين البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية ، وذلك لتوعيتهن بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة ، وكذلك تعريفهن بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوة تضمنت تعريف السيدات بالخدمات التي تقدمها الشركة وآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن (125) بجانب عمل استطلاعات للرأي وتسجيل للشكاوي وكذلك عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية للتعريف بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

ندوة توعية للسيدات بالشرقية

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