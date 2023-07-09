مقتل 40 إرهابيا من ميليشيات الشباب خلال عملية للجيش الصومالي

نفذت قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية عسكرية مخططة في منطقة "ولمرو"، الواقعة على بعد 40 كم من مديرية أفمدو التابعة لمحافظة جوبا السفلى.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، تمكنت القوات المشتركة خلال عملية جوية وبرية صباح اليوم الأحد من قتل 40 عنصرا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكدت التقارير الأولية أن من بين العناصر التي تمت تصفيتهم قيادات من العناصر الإرهابية، حيث نجح الجيش الصومالي في تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة للإرهابيين.