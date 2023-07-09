كمبوديا تحذر أوكرانيا من استخدام القنابل العنقودية في النزاع

حث رئيس وزراء كمبوديا هون سين، اليوم الأحد، أوكرانيا على الامتناع عن استخدام القنابل العنقودية التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها إلى كييف، محذرا من أن الشعب الأوكراني سيكون ضحيتها الحقيقية.

وتابع في تغريدة عبر "تويتر" نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن استخدام القنابل العنقودية في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا سيشكل أكبر خطر على الأوكرانيين أنفسهم لفترة قد تصل لمئة عام.

وأشار رئيس الوزراء الكمبودي إلى معاناة بلاده مع عدم وجود أي وسيلة لتدمير القنابل العنقودية بشكل كامل والتي تعرضت لها بلاده قبل ما يزيد على خمسين عاما، كما ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بعدم استخدام القنابل العنقودية في الحرب.

يشار إلى أن كمبوديا ما زالت تعاني من بقايا ملايين القنابل العنقودية التي استخدمتها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات وتسببت في مقتل وتشويه الآلاف.